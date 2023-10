La tormenta tropical Pilar azota Centroamérica

SAN SALVADOR – La tormenta tropical Pilar azotó Centroamérica el martes con torrenciales aguaceros a los que se les atribuye dos muertes en El Salvador, mientras el meteoro permanece en la costa del Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó el martes en la mañana que Pilar estaba a unos 280 kilómetros (175 millas) al sursureste de San Salvador con vientos de 85 kilómetros por hora (50 millas por hora), y que se trasladaba hacia el este-noreste a 6 kph (3 mph). Se prevé que la tormenta mantendrá su rumbo el martes, permanecerá un día o dos estática frente a la costa y virará abruptamente mar adentro el jueves sin tocar tierra, manifestó el centro. Se prevé que la tormenta arrojará entre 12 y 24 centímetros (entre 5 y 10 pulgadas) de lluvia desde El Salvador a Costa Rica, e incluso en algunas zonas hasta 38 centímetros (15 pulgadas). Un hombre de 24 años y una mujer de 57 fueron arrastradas por las aguas crecidas en la provincia de La Unión, dijo el subdirector de la Dirección General de Protección Civil, Fermín Pérez. Añadió que los cadáveres fueron hallados el lunes. El gobierno salvadoreño puso en alerta al país el domingo y el Congreso declaró una emergencia nacional, lo que permite a las autoridades de defensa civil ordenar evacuaciones obligatorias a la población en riesgo. Las clases en todo el país están suspendidas hasta el miércoles y se han abierto unos 100 albergues de emergencia. Más al norte en México, las autoridades continuaban sus esfuerzos de recuperación luego que el huracán Otis golpeó Acapulco la semana pasada, matando a por lo menos 46 personas y dejando a docenas desaparecidas.

