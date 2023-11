Presidente Boric critica por falta de "consenso" proyecto constitucional chileno que va a plebiscito

El presidente chileno, Gabriel Boric, mira la final de natacin de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 23 de octubre de 2023. De gira por el sur del pas, el mandatario se pronunci el 31 de octubre de 2023 en contra del proyecto constitucional que ir a plebiscito en diciembre y asegur que es un texto sin "consenso". (AP Foto/Silvia Izquierdo)

