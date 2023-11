Instalaciones artísticas en cada parque de Miami-Dade llamarán la atención sobre la amenaza del cambio climático

MIAMI-DADE COUTY, Fla. – Con las recientes mareas vivas y el verano más caluroso jamás registrado, aquí en el sur de Florida ya estamos vislumbrando lo que nos depara el futuro a medida que nuestro planeta sigue calentándose.

Aunque los científicos afirman que aún estamos a tiempo de evitar los efectos más desastrosos del cambio climático si actuamos ahora para reducir nuestras emisiones, un artista local se ha propuesto asegurarse de que todo el mundo exija a nuestros legisladores que den un paso al frente.

Por todo el condado de Miami-Dade, en todos los parques públicos, se están colocando hitos esculpidos en el suelo.

Pero esto es algo más que arte en lugares públicos. Es un proyecto socialmente comprometido con una llamada urgente a la acción.

Se llama “The Underwater”, una instalación en evolución sobre el cambio climático concebida por el artista residente de Miami-Dade Xavier Cortada, cuya primera visita a la Antártida en 2007 le dejó conmocionado hasta la médula.

“No se trata sólo de los osos polares o los manatíes, se trata literalmente de tu cartera. Se trata del futuro de tus hijos. Se trata de su herencia, se trata del Miami que amas”, dijo Cortada. “Los científicos me dieron un trozo de hielo, me lo pusieron en la mano y me dijeron: ‘Esto se va a derretir y va a ahogar tu ciudad’. El único lugar al que he llamado hogar”.

Eso fue todo. Se encendió la mecha de lo que explotaría en el proyecto más ambicioso de Cortada hasta la fecha.

“¿Cómo empezamos a gestionar un futuro con mares crecientes? Si no hablamos de ello y escondemos la cabeza en la arena, no vamos a resolver el problema”, afirma.

Lo que empezó como acuarelas hechas con hielo de la Antártida pronto se convirtió en murales públicos en los cruces de Miami-Dade, en carteles que se colocaron en los jardines de los residentes y, finalmente, en adoquines instalados en los 287 parques públicos de Miami-Dade.

“A la Antártida no le importa si usted cree que el aumento del nivel del mar está ocurriendo o no, todavía está por venir. No es una cuestión ideológica”, dijo Cortada. “La horrible realidad es que más de la mitad de estos marcadores, marcadores que sobrevivirán siglos, quedarán sumergidos con el tiempo”.

Louis Aguirre, de Local 10 News, se reunió por primera vez con el artista en mayo, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Miami, donde los estudiantes ayudaban a Cortada a crear los marcadores.

Cada uno de los marcadores diseñados por Cortada se moldeó con hormigón sostenible que no contamina el agua y deja una huella de carbono mínima.

“También podemos añadir cemento fabricado en lugares que utilicen menos energía y consuman menos CO2″, explica Francisco De Caso, científico principal del laboratorio de estructuras y materiales de la facultad de ingeniería de la Universidad de Miami.

El objetivo final es reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cortada está reclutando a todos y cada uno de los residentes de Miami-Dade para que participen activamente.

Adam Roberti, que dirige la Fundación Cortada, es el capitán del equipo.

“La idea no es sólo concientizar a la gente para que lo vean y digan: ‘Vale, es genial, ahora vivo a dos metros sobre el nivel del mar’. Sino que se den cuenta de que a finales de siglo, si no reducimos rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayor parte de Miami estará bajo el agua con dos metros de elevación del nivel del mar”, explica Roberti.

El objetivo de la instalación es que el público participe en ella.

Cada escultura viene con un código QR que, al escanearlo, lleva directamente al sitio web subacuático que explica por qué es importante esta cifra y qué medidas se pueden tomar personalmente para hacer frente a la amenaza de la subida del nivel del mar en el vecindario.

También contiene instrucciones sobre cómo crear un cartel para el jardín de tu casa y enlaces que te ayudarán a contactar con tus legisladores y exigirles que actúen ya contra el cambio climático. Se trata de que todo el mundo se haga cargo de la crisis.

“Tenemos que ser los protagonistas de esta historia para que Miami no se hunda”, afirma Roberti. “Podemos dejar de usar combustibles fósiles, pero tenemos que hablar alto porque nuestros funcionarios electos tienen que entender que esto es lo que queremos. Queremos un Miami que esté aquí para nuestros hijos y nietos”.

En el parque JL (Joe) y Enid W. Demps, en la zona de Goulds, en el suroeste de Miami-Dade, la elevación es de nueve pies y el marcador ya ha despertado curiosidad.

“La verdad es que no me lo había planteado así. No me gusta mucho el agua”, dijo el residente Damarien Milton.

En Deerwood Bonita Lakes Park, cerca de Kendall, el número es de 10 pies, y el jugador de fútbol Eric Viaud está preocupado.

“No podríamos vivir aquí, hacer las cosas que hacemos todos los días”, dijo, y preguntó: “¿Cómo haremos para evitar que esto suceda?”.

“Todo depende de ti”, dijo Cortada. “Pidan que la gente que ustedes pongan en el poder, haga algo para solucionar el problema”.

Hasta ahora sólo se han colocado los cuatro primeros marcadores, pero Cortada ya tiene esperanzas.

“Simplemente creo que a la gente le importa, y si les das las herramientas para hacer algo raro como lo que hice aquí para que la gente se dé cuenta, entonces creo que vamos a estar bien”, dijo.

Cortada tiene previsto colocar todos los marcadores en todos los parques del condado de Miami-Dade antes de finales de 2024.

También habrá instalaciones en el condado de Broward y la fundación ya ha empezado a organizar talleres y reuniones en parques para que los miembros de la comunidad difundan la misión y pasen a la acción.

Para más información sobre la instalación The Underwater, haga clic aquí.