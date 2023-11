NORTH MIAMI, Fla. – La policía respondió a un vecindario en el condado de Miami-Dade después de que un automóvil se estrellara contra el costado de una casa.

Ocurrió en 585 NE 129th St. en North Miami alrededor de las 4:45 p.m.

Según la policía, el conductor se dio a la fuga después del accidente.Officers responded and set up a perimeter to search for him or her.

No se ha publicado ninguna otra información.