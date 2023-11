Tormenta Ciaran barre oeste de Europa: deja vientos récord y a millones sin luz en Francia

November 2, 2023, 7:34 AM

Published: November 2, 2023, 7:34 AM

Full Screen 1 / 3 PA Un barrendero retira los restos del oleaje en la explanada Clarence, en Portsmouth, Inglaterra, el 2 de noviembre de 2023. (Andrew Matthews/PA va AP)

PARIS – Vientos de hasta 180 kilómetros por hora (108 mph) azotaron la costa atlántica de Francia durante la noche mientras la tormenta Ciaran barría Europa occidental el jueves: arrancó árboles, reventó ventanas y dejó 1,2 millones de hogares franceses sin electricidad. El sur de Inglaterra y las Islas del Canal registraron también intensas lluvias y vientos, con rachas de más de 160 km/h (100 mph). Cientos de escuelas permanecían cerradas el jueves en las comunidades costeras de Cornualles y Devon, mientras los árboles caídos y las inundaciones dificultaron la circulación por la mañana. Se cancelaron vuelos desde los aeropuertos de las islas de Jersey, Guernsey y Alderney. La aerolínea holandesa KLM canceló todos sus trayectos con salida y llegada en Holanda desde primera hora de la tarde hasta el final del día debido a la intensidad de los vientos sostenidos y las rachas más potentes que se prevén en el país. En Francia se ha confirmado un deceso relacionado con el temporal. Un camionero murió luego de que su vehículo fue golpeado por un árbol en la región interior de Aisne, en el norte de Francia, según el ministro de Transportes, Clement Beaune. Casi todas las costas de la Francia continental estaban bajo alerta por mal tiempo el jueves por la mañana, desde Calais, en el Canal de la Mancha, hasta la frontera con España, además de gran parte de la costa mediterránea francesa y de Córcega, indicó el servicio meteorológico nacional, Météo-France. Según la agencia, se registraron vientos récord de 180 km/h (108 mph) a lo largo de la costa de la región de Bretaña. El viento alcanzó los 160 km/h (96 mph) en la costa de Normandía y los 150 km/h (90 mph) en el interior. En el extremo noroeste del país se esperan olas de casi 10 metros (33 pies) de alto. En Reino Unido, las agencias gubernamentales de transporte aconsejaron a los residentes de algunas zonas del sur de Inglaterra que eviten los desplazamientos. La Agencia Marítima y de Guardacostas pidió además a la población que no se acerque a la costa. ___ Los periodistas de The Associated Press Elaine Ganley en Paris, Danica Kirka en Londres y Mike Corder en La Haya, Holanda, contribuyeron a este despacho.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.