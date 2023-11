El gobierno de Honduras retira a su embajador en Israel, el tercer país de América Latina en hacerlo

ARCHIVO - El minsitro de Exteriores, Eduardo Enrique Reina, de Honduras de pie mientras suena el himno nacional en una ceremonia en Beijing, el 26 de marzo de 2023. Reina dijo en X, antes Twitter, el viernes 3 de noviembre que la presidenta Xiomara Castro haba decidido llamar a consultas a su embajador en Israel "ante la grave situacin humanitaria que sufre la poblacin civil palestina en la franja de Gaza. (Greg Baker/Pool Foto va AP Archivo) (Greg Baker)

TEGUCIGALPA – En medio del conflicto que existe en Oriente Medio entre el Estado israelí y el grupo terrorista Hamás, el gobierno de Honduras decidió el viernes llamar a consultas de forma inmediata a su embajador en Israel. La decisión del país centroamericano sobreviene al ruptura de relaciones diplómáticas que anunció Bolivia el lunes y a la retirada de embajadores en Israel de Colombia y Chile. “Ante la grave situación humanitaria que sufre la población civil palestina en la franja de Gaza, el Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ ha decidido llamar inmediatamente a consultas a Tegucigalpa al Señor Roberto Martínez, Embajador de la República de Honduras en Israel”, escribió en X, antes Twitter, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina. “Honduras condena enérgicamente el genocidio y las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario que está sufriendo la población civil palestina en la Franja de Gaza”, escribió la Cancillería en un comunicado. No obstante, la relación bilateral entre Honduras e Israel se mantiene. Días atrás, los presidentes de Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente, se pronunciaron con argumentos similares para retirar a sus representantes diplomáticos de Israel. Boric también se refirió a “inaceptables violaciones” al Derecho Internacional y Petro habló de “masacre del pueblo palestino”. El gobierno boliviano, que fue un paso más allá al romper relaciones con Israel, alegó que estaban cometiéndose “crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino”. El Canciller hondureño, en diálogo con The Associated Press, explicó que se trata de una posición para alertar por la grave situación que vive la población civil inocente palestina en la Franja de Gaza. “Consideramos que la situación de ellos es compleja”, apuntó. Reina dijo que Honduras ha adoptado recientemente una resolución ante la Asamblea General de la ONU sobre el asunto en la que se destacaron tres puntos importantes. “Uno es el llamado al cese al fuego inmediato, otro es que se respete el derecho humanitario y el corredor humanitario para habilitar el apoyo a la población civil y el último es el llamando a que se inicie un diálogo para buscar la paz”, sostuvo. Al respecto, aclaró que las relaciones bilaterales con Israel se mantienen estables y que incluso en la embajada quedan funcionarios en representación de Honduras. “Nos preocupa la situación de la población inocente". Pero Reina matizó: “No hay fraccionamiento”.

