McDaniel, coach de Dolphins, intenta minimizar el duelo contra los Chiefs en Alemania

Mike McDaniel, coach de los Dolphins de Miami, habla con los medios previo a la sesión de entrenamiento del equipo en Frankfurt, Alemania, el viernes 3 de noviembre de 2023. Los Dolphins se preparan para jugar contra los Chiefs de Kansas City en el primer partido de temporada regular de la NFL en Frankfurt el domingo. (AP Foto/Doug Benc) (Doug Benc, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)

FRANKFURT, Alemania – El head coach de los Dolphins, Mike McDaniel, tiene una especialidad en historia, pero está aplicando sus habilidades en matemáticas para intentar restar importancia al ampliamente esperado enfrentamiento contra los Chiefs de Kansas City en Alemania. McDaniel sugirió el viernes que vencer a los Chiefs en el Deutsche Bank Park simplemente seria “una genial victoria en temporada regular”, aunque el duelo entre equipos con marca de 6-2 tenga implicaciones potenciales en los playoffs de la AFC. “Literalmente, este es uno de 17 juegos en la temporada. Esa es la importancia que tiene”, dijo en conferencia de prensa previa al entrenamiento. “Si fuera Béisbol de Grandes Ligas, serían 10 juegos. Se trataría de cinco partidos en la NBA”. Es más importante el progreso a lo largo de la temporada, añadió. “¿Te llevan a los playoffs siete juegos ganados? Probablemente no”, mencionó McDaniel. Los Chiefs tienen derechos de marketing en Alemania y esperan ganarse a los fanáticos locales, pero McDaniel está haciendo un gran trabajo con su propia ofensiva con su carisma internacional. Sus primeros comentarios a inicios de la semana cuando llegó a Alemania fueron un éxito en redes sociales, cuando se vio sorprendido de haber sido la inspiración para algunos disfraces de Halloween. McDaniel fue cuestionado sobre si está interesado en ser el entrenador del equipo de Estados Unidos de flag football en los Juegos Olímpicos: “Por ahora intento no ser despedido de mi actual trabajo”. El entrenador de segundo año de los Dolphins alentó a un periodista francés que hizo una pregunta en inglés a no disculparse por tener acento “cuando hablas un segundo o un tercer idioma. Me quito el sombrero. Conozco a uno, y no estoy muy orgulloso de ello”. Ser parte y entrenar en el primer partido de temporada regular de la NFL en Frankfurt es un honor para él, aseguró. “Es una oportunidad emocionante. Nunca había estado en Europa, tengo una especialidad en historia. Esto es increíble. Tal vez pueda ver algo aquí pronto”, dijo. ACTUALIDAD DE LESIONES El tackle izquierdo Terron Armstead podría regresar de una lesión en la rodilla que sufrió en la semana 4 en contra de los Bills de Buffalo. McDaniel se dijo optimista de que Armstead sea activado de la lista de reservas lesionados. El receptor Braxton Berrios (tendón de la corva) fue agregado al reporte de lesiones el jueves y McDaniel confía en que el veterano podrá jugar. “Sintió algo. No fue una lesión completa, así que lo probaremos y veremos cómo va. Me siento optimista con él”, dijo McDaniel.

