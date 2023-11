Bandas de música y bailarines disfrazados se suman al desfile de Día de Muertos de Ciudad de México

Un participante de un desfile de Da de Muertos en Ciudad de Mxico el sbado 4 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme) (Ginnette Riquelme, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)

MEXICO CITY – Miles de personas asistieron el sábado a ver el desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México, en el que carrozas, bailarines y tamborileros disfrazados dieron una caminata festiva por el Paseo de la Reforma hasta el histórico Zócalo colonial. Había bandas de música disfrazadas de esqueletos y bailarines con maquillaje de calavera bailando en atuendos indígenas. El olor del tradicional copal saturaba el desfile. Un grupo de percusionistas tocaba un ritmo de samba, mientras que a cuadras de distancia bailarinas hacían girar faldas largas pintadas como las alas de las mariposas monarca, las cuales suelen regresar para pasar el invierno en México alrededor del Día de Muertos. Como reconocimiento al cambio social, había un contingente de artistas drag disfrazados como “catrinas”, damas esqueléticas vestidas a la moda de la década de los 1870. La celebración inicia el 31 de octubre, cuando se recuerda a quienes murieron en accidentes. Continúa el 1 de noviembre para recordar a quienes murieron en la niñez y el 2 de noviembre se celebra a quienes murieron como adultos. La ciudad también festeja el Día de Muertos con un enorme altar y organiza una procesión de alebrijes, esculturas coloridas y fantásticas. Dichos desfiles no eran parte de la tradición de las festividades del Día de Muertos en gran parte de México, aunque en el estado sureño de Oaxaca las “muerteadas” tienen un ambiente festivo similar. El desfile de Día de Muertos al estilo Hollywood lo adoptó la Ciudad de México en 2016 para copiar una marcha ficticia que sale en la película de James Bond “Spectre”, de 2015. En la película, cuyas primeras escenas se grabaron en Ciudad de México, Bond persigue a un villano a través de multitudes durante un desfile de personas disfrazadas de esqueletos y de carrozas. Luego de que Hollywood ideó un espectáculo mexicano para abrir la película, y después de que millones de personas la vieron, México diseñó una celebración para emularlo. La residente de Ciudad de México Rocío Morán asistió a presenciar el desfile maquillada de esqueleto. Morán, quien dirige una empresa que mide índices de audiencia, no se preocupa por la mezcla de lo viejo y lo nuevo. “Se puso de moda desde la película de James Bond y creo que son buenas porque traen economía a la ciudad”, dijo Morán. “Eso me gusta. Me gusta el progreso, me gusta que vengan turistas a ver esto”. "Yo creo que el Día de Muertos siempre ha existido”, agregó Morán. “Pero ahora… le están poniendo mercadotecnia... lo están visualizando... lo están poniendo para que todo el mundo lo vea”.

