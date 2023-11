Las discrepancias sobre fondo de ayuda plantean un escenario de conflicto para la cumbre climática

November 5, 2023, 2:22 AM

Published: November 5, 2023, 2:22 AM

ARCHIVO - Una persona se protege del sol con un paraguas mientras camina por tierra reseca a las afueras de Bhubaneswar, India, el 2 de mayo de 2009. (AP Foto/Biswaranjan Rout, Archivo) (Biswaranjan Rout, AP2009)

BANGALORE – Las tensas negociaciones en la reunión final sobre un fondo de pérdidas y daños asociados al clima —un fondo internacional para ayudar a los países pobres más afectados por el calentamiento del planeta— terminaron el sábado en Abu Dabi, donde los participantes acordaron que el Banco Mundial acogería el fondo de forma provisional durante los próximos cuatro años. Estados Unidos y varios países en desarrollo expresaron su decepción con el borrador de acuerdo, que se enviará a los líderes mundiales para que lo firmen en la cumbre climática COP28 en Dubái el próximo diciembre. El Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyos representantes participaron en las negociaciones en Abu Dabi, señaló en un comunicado que estaba “satisfecho con que se alcanzara un acuerdo”, pero lamentó que las contribuciones al fondo no se hicieran voluntarias. El acuerdo marcaba los objetivos generales del fondo y su lanzamiento previsto para 2024, y detalla cómo se administrará y quién lo supervisará, lo que incluye el requisito de que los países en desarrollo tengan un puesto en la junta, así como el papel del Banco Mundial. Avinash Persaud, enviado especial de finanzas climáticas de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dijo que el acuerdo era “difícil pero crucial. Era una de esas situaciones donde el éxito puede medirse por el nivel de incomodidad”. Persaud negoció en nombre de América Latina y el Caribe en las reuniones. La falta de acuerdo, señaló, habría “arrojado una larga sombra sobre la COP”. Mohamed Nasr, negociador jefe de Egipto, anfitrión de la cumbre climática el año pasado, dijo que “se queda corto en algunos aspectos, en especial en la escala y las fuentes (de financiamiento) y (un) reconocimiento del gasto realizado por los países en desarrollo”. La demanda de que se establezca un fondo para ayudar a los países pobres muy afectados por el cambio climático ha sido un tema clave de las conversaciones en la Naciones Unidas desde que comenzaron hace 30 años, y finalmente se acordó en la conferencia climática del año pasado en Egipto. Desde entonces, un pequeño grupo de negociadores que representan a países ricos y en desarrollo se han reunido en varias ocasiones para concretar los detalles del fondo. Su última reunión en la ciudad de Asuán, en Egipto, terminó en tablas. Aunque reconocieron que un acuerdo sobre el programa era mejor que no tenerlo, analistas de política climática dijeron que aún había numerosas lagunas que debían cubrirse para que el fondo fuera eficaz para ayudar a comunidades pobres y vulnerables en todo el mundo impactados por desastres cada vez más frecuentes asociados al clima. Las reuniones alcanzaron ese objetivo, pero fueron “la cosa más lejana imaginable a un éxito”, dijo Brandon Wu, de ActionAid, que ha seguido las conversaciones durante el último año. Wu dijo que el fondo “no requiere casi nada a los países desarrollados (...) Al mismo tiempo, cumple muy pocas de las prioridades de los países en desarrollo, los mismos países, si es que hay decirlo de nuevo, que se supone se beneficiarán de este fondo”. El Sultan Al Jaber, ministro federal con Emiratos Árabes Unidos y director general de la Abu Dhabi National Oil COmpany, que presidirá la cumbre del COP28, celebró el resultado de las reuniones. “Miles de millones de personas, vidas y medios de vida vulnerables a los efectos del cambio climático dependen de que se adopte esta estrategia recomendada en COP28”, dijo. ___ El periodista de AP Seth Borenstein en Washington, D.C. contribuyó a este despacho ___ Sibi Arasu está en X, antes conocido como Twitter, en @sibi123 ___ La cobertura climática y medioambiental de Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas. AP es la única responsable de su contenido.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.