El nordeste de China recibe su primera ventisca de la temporada entre previsiones de nevadas récord

Published: November 6, 2023, 4:43 AM

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, un hombre monta en motocicleta en medio de una intensa nevada en Shenyang, en el nordeste de la provincia china de Liaoning, el lunes 6 de noviembre de 2023. Una intensa nevada cubri zonas del nordeste de China, cerr escuelas y paraliz el transporte en la primera ventisca importante de la temporada. (Yang Qing/Xinhua via AP) (Yang Qing, Xinhua)

BEIJING – Una intensa nevada cubrió el lunes zonas del nordeste de China, cerró escuelas y paralizó el transporte en la primera ventisca importante de la temporada. En la ciudad nororiental de Harbin, la capital de la provincia de Heilongjiang, se cerraron autopistas y se cancelaron vuelos, según la televisora estatal china CCTV. Las escuelas primarias e intermedias también cancelaron las clases del lunes. Imágenes de video mostraban camiones de reparto bloqueados, y pegados unos a otros en una hilera que se extendía un kilómetro (0,6 millas) fuera de la ciudad. El Centro Meteorológico Nacional dijo el lunes que la nevada probablemente “romperá los récords históricos” de esa época del año. Se esperaba que as intensas nevadas continuaran en zonas de las provincias de Mongolia Interior, Heilongjiang, Jilin y Liaoning, donde la nieve alcanzaría los 20 centímetros (7,9 pulgadas) en algunos lugares. En la ciudad de Chaoyang, en la vecina provincia de Liaoning, y en Chifeng, en Mongolia Interior, también cerraron los jardines de infantes y escuelas primarias. Las autoridades chinas emitieron una alerta naranja desde el lunes por la mañana y hasta el martes, la segunda más alta en una escala de cuatro.

