El Salvador: partidos insisten en que se anule candidatura a reelección de presidente Nayib Bukele

Seguidores del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo saludan despus de que acudiera al Tribunal Supremo Electoral a registrarse como candidato para las elecciones presidenciales del 2024 el viernes 27 de octubre de 2023 en El Salvador. La autoridad electoral inform el viernes 3 de noviembre que acord inscribir la candidatura de Nuevas Ideas, del presidente Bukele, tras corroborar que cumple con los requisitos legales. (AP Foto/Salvador Melndez)

(Salvador Melendez, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)