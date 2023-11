Gaza pierde nuevamente sus comunicaciones; Israel dice que tiene rodeada la Ciudad de Gaza

Palestinos buscan sobrevivientes entre los escombros que dejó un bombardeo israelí, el domingo 5 de noviembre de 2023, en el campamento de refugiados Maghazi, en la Franja de Gaza. (AP Foto/Hatem Moussa) (Hatem Moussa, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)

DEIR AL BALAH, Franja de Gaza – La Franja de Gaza se quedó el domingo sin comunicaciones por tercera vez desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo armado Hamás, mientras que el ejército israelí anunció que había rodeado la Ciudad de Gaza y había dividido en dos la franja costera. “Ahora hay Gaza del norte y Gaza del sur”, dijo a reporteros el contraalmirante israelí Daniel Hagari, calificándolo de “una etapa significativa” en la guerra de Israel contra Hamás, el grupo extremista que gobierna al territorio. La prensa israelí reportó que se tiene previsto que las fuerzas de Israel entren a la Ciudad de Gaza dentro de las próximas 48 horas. Al caer la noche se escucharon fuertes explosiones en el norte de la Franja de Gaza. El “colapso en la conectividad” a lo largo de Gaza, el cual fue informado por el grupo de defensa del acceso a internet NetBlocks.org y confirmado por la compañía palestina de telecomunicaciones Paltel, complicó aún más obtener detalles sobre la nueva etapa de la ofensiva militar. “Hemos perdido comunicación con la gran mayoría del personal de la UNRWA”, dijo a The Associated Press la vocera de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Juliette Touma, proporcionando sus siglas en inglés. El primer corte de comunicaciones en Gaza duró 36 horas y el segundo sólo unas pocas horas. Horas antes el domingo, aviones de combate israelíes atacaron dos campamentos de refugiados, matando al menos a 53 personas e hiriendo a decenas en la región central de Gaza, la zona donde el ejército israelí ha instado a los civiles palestinos a que se trasladen para mantenerse a salvo, según las autoridades de salud. Israel subrayó que mantendrá su ofensiva para aplastar a Hamás, a pesar de las peticiones de Estados Unidos de implementar una pausa en las hostilidades, incluso breve, para llevar ayuda a los civiles desesperados. El Ministerio de Salud de Gaza informó que más de 9.700 palestinos han muerto en el territorio en casi un mes de guerra, entre los cuales hay más de 4.000 niños y menores. Es probable que esa cifra aumente a medida que las fuerzas israelíes avancen hacia barrios urbanos densamente poblados. Los ataques aéreos impactaron el campamento de refugiados de Maghazi, matando al menos a 40 personas e hiriendo a otras 34, según el Ministerio de Salud. Un reportero de la AP en un hospital cercano vio los cadáveres de ocho niños pequeños, entre ellos un bebé, que fueron llevados tras el ataque. Una niña sobreviviente caminaba por el pasillo del hospital, con la ropa cubierta de polvo. Arafat Abu Mashaia, residente del campamento, dijo que el ataque había reducido a escombros algunos edificios residenciales de varios pisos donde se refugiaban personas que se vieron obligadas a salir de otras zonas de Gaza. “Fue una auténtica masacre”, afirmó. “Todos aquí son personas pacíficas. Desafío a cualquiera que diga que había (combatientes) de resistencia aquí”. El ejército israelí no comentó de momento sobre la situación. Otro bombardeo impactó una residencia ubicada cerca de una escuela en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. El personal del Hospital Al Aqsa dijo a la AP que al menos 13 personas murieron. El campamento también había sido atacado el jueves. A pesar de las peticiones y protestas en otras partes del mundo, Israel ha continuado sus bombardeos en todo el territorio, diciendo que ataca a combatientes de Hamás, grupo al que acusa de emplear a los civiles como escudos humanos. Las voces críticas dicen que los ataques de Israel a menudo son desproporcionados, dado el gran número de civiles muertos. En el terreno, las fuerzas israelíes en Gaza han reportado haber encontrado alijos de armas, en ocasiones acompañados de explosivos, drones y misiles. El ejército de Israel señaló que en el operativo terrestre han muerto 29 de sus soldados. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se reunió el domingo con el presidente palestino Mahmud Abás en la Cisjordania ocupada, un día después de entrevistarse con ministros árabes de exteriores en la vecina Jordania. Abás, quien no ha tenido autoridad en Gaza desde que Hamás se apoderó del territorio en 2007, dijo que la Autoridad Palestina sólo asumirá el control de Gaza como parte de una “solución política integral” que establezca un Estado independiente que incluya Cisjordania y Jerusalén Oriental, tierras que Israel capturó en la Guerra de los Seis Días en 1967. Sus comentarios parecieron reducir aún más las ya escasas opciones sobre quién gobernará Gaza si Israel logra derrocar a Hamás. Las últimas conversaciones de paz con Israel fracasaron hace más de una década, y el gobierno de Israel está dominado por opositores a la creación de un Estado palestino. Posteriormente Blinken se reunió con el primer ministro iraquí Mohamed Shia al Sudani para hablar sobre la necesidad de evitar que el conflicto se extienda, y acerca de las iniciativas para aumentar el flujo de ayuda a Gaza, la cual Blinken calificó como “grotescamente insuficiente”, a unos 100 camiones al día. Un avión militar de Jordania lanzó equipo de asistencia médica para un hospital de campo en el norte de Gaza, informó el rey Abdalá II en la red social X el lunes. Aparentemente se trata del primer envío de ayuda de Jordania, que tiene un acuerdo de paz con Israel y es un aliado clave de Estados Unidos. Antes en su gira, Blinken se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien el domingo insistió que “no habrá un cese del fuego sin el regreso de nuestros secuestrados”. Los líderes árabes han pedido un cese del fuego inmediato. Pero Blinken dijo que eso “simplemente dejará a Hamás en su sitio, capaz de reagruparse y repetir lo que hizo el 7 de octubre”, cuando ingresó al sur de Israel desde Gaza, cometiendo una masacre que desencadenó la guerra. Los ataques aéreos han demolido zonas de vecindarios residenciales en el norte de Gaza. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dice que más de la mitad de la población que queda en el norte de Gaza, que se calcula de unos 300.000, está refugiándose en instalaciones gestionadas por la ONU. El organismo internacional indicó el domingo que se ha reportado la muerte de 88 miembros de la agencia para los refugiados palestinos, “la cifra más elevada de fallecimientos de las Naciones Unidas en un solo conflicto”. Aviones israelíes arrojaron nuevamente panfletos en los que instaban a la población a dirigirse al sur durante otra oportunidad de cuatro horas el domingo. Se podía ver a multitudes caminando por la principal carretera que atraviesa Gaza de norte a sur, cargando equipaje o mascotas, o empujando sillas de ruedas. Otros conducían carretas tiradas por burros. Un hombre dijo que caminaron 500 metros (546 yardas) con las manos en alto al pasar frente a soldados israelíes. Otro describió haber visto cadáveres a lo largo de la carretera. “Los niños vieron tanques por primera vez. Oh mundo, ten piedad de nosotros”, dijo un palestino que se negó a dar su nombre. Las fuerzas israelíes señalaron que se mantendrá abierto un corredor en un solo sentido para que los residentes huyan hacia el sur de Gaza. La ONU dijo que aproximadamente 1,5 millones de personas en Gaza, o el 70% de la población, han huido de sus hogares. La comida, el agua y el combustible necesario para los generadores que mantienen en marcha hospitales y otras instalaciones se están acabando. No ha ingresado combustible al territorio en casi un mes, informó la UNRWA. La guerra ha avivado las tensiones en toda la región, con intercambios reiterados de fuego entre Israel y el grupo armado libanés Hezbollah a lo largo de la frontera. Cuatro civiles murieron a causa de un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano el domingo en la noche, incluidos tres niños, informaron un funcionario local de defensa civil y medios estatales. El ejército de Israel dijo que atacó blancos de Hezbollah en respuesta a proyectiles antitanques que impactaron a un civil israelí. Hezbollah dio a conocer que, en respuesta, lanzó cohetes Grad desde el sur de Líbano hacia Israel. En la Cisjordania ocupada por Israel, al menos dos palestinos murieron en una operación israelí para hacer detenciones en Abu Dis, a las afueras de Jerusalén, según el Ministerio de Salud palestino. El ejército israelí detalló que un miliciano que había formado una célula armada y disparó a las fuerzas israelíes murió en la redada. Al menos 150 palestinos han fallecido en Cisjordania desde el inicio de la guerra. Muchos israelíes han exigido la renuncia de Netanyahu y el regreso de los aproximadamente 240 rehenes que tiene Hamás. Algunos familiares han viajado al extranjero para tratar de asegurarse de que los rehenes no sean olvidados. Netanyahu se ha negado a asumir la responsabilidad por el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel, en el que murieron más de 1.400 personas. El fuego continuo de cohetes palestinos ha obligado a decenas de miles de personas en Israel a evacuar sus hogares. En otro reflejo del malestar generalizado en Israel, un viceministro del gobierno, Amihai Eliyahu, insinuó en una entrevista de radio el domingo que Israel podría arrojar una bomba atómica en Gaza. Más tarde dijo que era un comentario “metafórico”. Netanyahu suspendió a Eliyahu de las reuniones de gabinete, una medida que no tiene ningún efecto práctico. El ejército de Estados Unidos reconoció el domingo que había posicionado un submarino de la clase Ohio, con capacidad para armamento nuclear, en Oriente Medio, aunque se desconoce si está armado con misiles nucleares balísticos. Muchos submarinos de la clase Ohio llevan misiles de crucero y capacidad para desplegar fuerzas de operaciones especiales. ___ Jobain reportó desde Jan Yunis, Franja de Gaza, y Chehayeb desde Beirut. Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee en Ramala, Cisjordania, Samy Magdy en El Cairo, Julia Frankel en Jerusalén y Cara Anna en Nueva York contribuyeron a este despacho.

