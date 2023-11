Colombia pide al ELN decisiones de fondo sobre los secuestros tras cautiverio de padre de futbolista

Personas marchan exigiendo la liberación del padre del delantero del Liverpool, Luis Díaz, en Barrancas, departamento de La Guajira, Colombia, el martes 31 de octubre de 2023. Según los informes, los padres de Díaz, de 26 años, fueron secuestrados cuando se dirigían a su casa. Cilenis Marulanda, madre del futbolista colombiano, fue rescatada por la policía en Barrancas, informó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. (AP Foto/Leo Carrillo)

