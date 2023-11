El Acapulco post-Otis estará plagado de cuarteles de la Guardia Nacional

Un militar de la Guardia Nacional mexicana intenta impedir que personas se lleven productos de las tiendas de un centro comercial tras el devastador paso del huracn Otis por Acapulco, Mxico, el mircoles 25 de octubre de 2023. El huracn Otis provoc grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacfico mexicano con categora 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio elctrico y telefnico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

