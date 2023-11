¡QUÉ BESTIA! Cazadores de pitones capturan una de las serpientes más pesadas jamás capturadas en Florida

Python hunters capture one of heaviest snakes ever caught in Florida

BIG CYPRESS NAT'L PRESERVE, Fla. – Unos laboriosos cazadores de pitones acaban de atrapar una de las serpientes más grandes jamás capturadas en Florida.

Se necesitaron cinco hombres para sacar a la pitón birmana hembra del pantano en la Reserva Nacional Big Cypress el viernes por la noche.

Mike Elfenbein dijo que él, Carter Gavlock y los otros tres cazadores experimentados quedaron impresionados cuando la miraron más de cerca.

Esta serpientes medía más de 17 pies de largo y pesaba 198 libras.

Esa es la segunda serpiente más pesada jamás capturada oficialmente en Florida.

Elfenbein dijo que encontraron restos de un ciervo en su estómago, incluidas pezuñas y huesos.

En junio de 2022, una pitón de 215 libras fue capturada en el suroeste de Florida.

En cuanto a este monstruo, Elfenbein escribió: “¡Ella comió su última comida! Nos tomó a cinco de nosotros controlarla, contentos de haberla sacado de nuestros Everglades, donde ya no puede comer nuestra vida silvestre.”

El deportista de Florida desde hace mucho tiempo es el director ejecutivo del capítulo de Ciprés de la Liga Izaak Walton de América, que es una organización nacional de conservación.Elfenbein said the chapter’s work eventually resulted in the creation of the preserve.

Ha estado recibiendo mensajes de felicitación de sus compañeros cazadores desde que atrapó a esta bestia.

“Definitivamente no estábamos preparados para una pitón tan grande”, dijo. “Hasta que no tienes en tus manos uno como este, es difícil de comprender”.