Estudio: El cambio climático causó severa sequía en Siria, Irak e Irán

Un pescador camina por un terreno seco en las marismas de la provincia de Dhi Qar, Irak, 2 de septiembre de 2022. Tres aos de sequa han afectado a millones de personas en Siria, Irak e Irn. (Foto AP/Anmar Khalil, Archivo)

