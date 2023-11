FDA autoriza nuevo fármaco para bajar de peso

Esta imagen proporcionada por Eli Lilly el miércoles 8 de noviembre de 2023 muestra el empaque de su nuevo fármaco Zepbound. (Eli Lilly vía AP) (Uncredited, Eli Lilly)

Una nueva versión del popular medicamento para la diabetes Mounjaro puede venderse como un fármaco para perder peso, anunciaron el miércoles los reguladores estadounidenses. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el medicamento Zepbound de Eli Lilly, o tirzepatida. En un estudio reciente, este fármaco ayudó a las personas a dieta a perder casi una cuarta parte de su peso corporal, es decir, 27 kilogramos (60 libras). Zepbound es el más reciente medicamento contra la diabetes aprobado para la pérdida de peso, y se une a Wegovy, de Novo Nordisk, una versión en dosis altas de su tratamiento contra la diabetes Ozempic. La FDA ha aprobado el fármaco de Eli Lilly para las personas consideradas obesas, con un índice de masa corporal igual o superior a 30, o las que padecen sobrepeso con un problema de salud relacionado, como hipertensión, colesterol elevado o diabetes. El fármaco debe combinarse con una dieta sana y ejercicio regular, señaló la FDA. En Estados Unidos, por lo menos 100 millones de adultos y 15 millones de niños son considerados obesos. Los fármacos con tirzepatida (Zepbound y Mounjaro) y semaglutida (Wegovy y Ozempic) actúan imitando las hormonas que se activan después de comer para regular el apetito y la sensación de saciedad. Ambos imitan una hormona llamada péptido-1 similar al glucagón, conocida como GLP-1. La tirzepatida se dirige a una segunda hormona, el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP). Zepbound parece estimular una mayor pérdida de peso que Wegovy. Aprobado para el control del peso crónico en 2021, Wegovy ayudó a las personas a perder alrededor del 15% de su peso corporal o 15,4 kilogramos (34 libras), según los resultados del estudio. “Éste sería el fármaco de mayor eficacia jamás aprobado para el tratamiento de la obesidad”, señaló la doctora Fatima Cody Stanford, experta en medicina de la obesidad del Hospital General de Massachusetts, en Boston. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos y de Ciencia del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

