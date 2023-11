Los chilenos ante una nueva oportunidad de reemplazar la Constitución

El presidente chileno Gabriel Boric sostiene el borrador final de la nueva Constitucin que le present la presidenta del Consejo Constitucional, Breatriz Hevia, en el antiguo edificio del Congreso Nacional en Santiago, Chile, el martes 7 de noviembre de 2023. (AP Foto/Esteban Flix)

