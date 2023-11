Los demócratas ganan en varios estados de EEUU en derecho al aborto y otras claves de los comicios

Partidarios de la Cuestión 1 celebran mientras Rhiannon Carnes, directora ejecutiva de la campaña y de la Ohio Women's Alliance, habla en una fiesta electoral el 7 de noviembre de 2023 en Columbus Ohio. Los votantes de Ohio aprobaron la enmienda constitucional, que garantiza el derecho al aborto y otras formas de salud reproductiva. (AP Foto/Sue Ogrocki)

(Sue Ogrocki, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)