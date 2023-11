Niños de la escuela de padre del futbolista Luis Díaz oran por su liberación en Colombia

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jvenes futbolistas entrenan en el Club Bayer de ftbol escolar, fundado por Luis Manuel Daz, padre del jugador de la seleccin de Colombia y del equipo ingls Liverpool Luis Daz, representado en una pintura en la pared al fondo, en Barrancas, Colombia, el mircoles 8 de noviembre de 2023. Luis Manuel Daz fue secuestrado el 28 de octubre por la guerrilla Ejrcito de Liberacin Nacional. (AP Foto/Ivn Valencia)