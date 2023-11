Presidente mexicano exige a empresas de ferrocarriles de carga que transporten pasajeros

ARCHIVO - Un tren de carga circula mientras los migrantes esperan la oportunidad de subirse en Huehuetoca, Mxico, el 12 de mayo de 2023. El presidente de Mxico anunci el 8 de noviembre de 2023 que exigir a las empresas ferroviarias privadas, que en su mayora transportan carga, que ofrezcan servicio de pasajeros. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

(Marco Ugarte, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)