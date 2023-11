Casa Blanca: Israel acepta ‘pausas humanitarias’ diarias de 4 horas en el Norte de Gaza

Soldados israelíes realizan una operación en la Franja de Gaza, 8 de noviembre de 2023. La Casa Blanca dijo el jueves 9 de noviembre de 2023 que Israel ha aceptado declarar pausas humanitarias de cuatro horas diariamente en su asalto a Hamas en el norte de Gaza.(AP Photo/Ohad Zwigenberg)

(Ohad Zwigenberg, Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved)