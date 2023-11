Declaran epidemia de gripe en Puerto Rico

A file image of a doctor's office. (Image by Robyn Wright from Pixabay)

SAN JUAN – Las autoridades de salud de Puerto Rico declararon el jueves una epidemia de gripe en el territorio de Estados Unidos. Se han registrado al menos 25.900 casos desde julio, 42 de ellos fatales, y más de 900 pacientes hospitalizados con el mal en la isla de 3,2 millones de habitantes, dijo el secretario de Salud, Carlos Mellado. La epidemióloga Melissa Marzán dijo que el número de casos es seis veces mayor que en el mismo período del año pasado. La población de hasta 19 años ha sido la más afectada, con 13.600 casos, dijo Mellado. Las autoridades de salud dijeron que tienen abundancia de vacunas, análisis clínicos y tratamientos disponibles. El récord de casos de gripe en Puerto Rico es de 53.708 en 2015.

