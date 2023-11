Precandidatos republicanos coinciden en su postura hacia Israel durante debate

Los candidatos presidenciales republicanos de izquierda a derecha, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, participan en un debate de las primarias presidenciales republicanas organizado por NBC News el miércoles 8 de noviembre de 2023 en el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas del Condado de Miami-Dade en Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

(Rebecca Blackwell, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)