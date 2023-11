Australia ofrece ayuda a la población de Tuvalu ante los efectos del cambio climático

November 10, 2023, 6:22 AM

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese (izquierda), estrecha la mano de su homlogo de Tuvalu, Kausea, en la Isla One Foot durante el Foro de las Islas del Pacfico en Aitutaki, en las Islas Cook, el 9 de noviembre de 2023. (Mick Tsikas/AAP Image va AP) (Mick Tsikas, AAP IMAGE)

WELLINGTON – Australia tendió el viernes un salvavidas a Tuvalu para ayudar a sus habitantes a escapar de la subida del nivel del mar y del aumento de las tormentas causadas por el cambio climático. Durante una cumbre de líderes del Pacífico en las Islas Cook, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció un plan que inicialmente permitirá que hasta 280 tuvaluanos se vayan a Australia cada año. Tuvalu tiene 11.000 habitantes y sus atolones bajos lo hacen especialmente vulnerable al calentamiento global. “Creemos que la población de Tuvalu merece tener la opción de vivir, estudiar y trabajar en otra parte, mientras los efectos del cambio climático empeoran", afirmó Albanese. “Australia se ha comprometido a proporcionar una vía especial para que los ciudadanos de Tuvalu vengan a Australia, con acceso a los servicios australianos que permitirán una movilidad con dignidad". Según Albanese, la colaboración bilateral entre las dos naciones se produjo a pedido de Tuvalu y se bautizó como Unión Falepili por la palabra tuvaluana que designa los valores tradiciones de buena vecindad, atención y respeto mutuo. El primer ministro de Tuvalu, Kausea Natano, dijo que el pacto respeta la soberanía de ambas naciones, que se comprometen a respaldar al otro en desafíos tan complicados como el cambio climático. El equipo de la NASA que monitorea los cambios en el nivel del mar dijo este año que gran parte del territorio y las infraestructuras críticas de Tuvalu quedarán sumergidas con la marea alta en 2050. Según el departamento, a finales de siglo Tuvalu podría sufrir inundaciones durante más de 100 días al año.

