Blinken: ‘Demasiados’ palestinos han muerto en ofensiva israelí contra Hamás

November 10, 2023, 9:58 AM

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken habla con la prensa después del llamado "Diálogo 2 + 2" en Nueva Delhi, India, viernes 10 de noviembre de 2023. (Jonathan Ernst/Pool via AP) (Jonathan Ernst, REUTERS)

NUEVA DELHI – “Demasiados” palestinos han muerto y sufrido en la implacable ofensiva de Israel contra la milicia Hamás en la Franja de Gaza, subrayó el viernes el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que exhortó a Israel a minimizar los daños contra civiles y maximizar la ayuda humanitaria. En declaraciones a la prensa en Nueva Delhi, Blinken dijo que las medidas recientes de Israel para mejorar las terribles condiciones en Gaza a medida que sus tropas penetran el territorio son positivas, pero distan de ser suficientes. Esas medidas incluyen pausas en las operaciones militares para permitir el desplazamiento de palestinos del norte al sur de Gaza y la apertura de un segundo corredor para el pasaje. “Es necesario hacer mucho más para proteger a los civiles y asegurar que les llega la ayuda humanitaria”, dijo. “Demasiados palestinos han muerto, demasiados han sufrido en estas últimas semanas y queremos hacer todo lo posible para impedir los daños y maximizar la ayuda que les llega”. Blinken hizo sus declaraciones al cerrar una gira diplomática de nueve días por el Medio Oriente y Asia, su segundo viaje frenético al Medio Oriente desde que comenzó la guerra con la incursión letal de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre. En Gaza, gobernada por Hamás, el Ministerio de Salud informó el viernes que la cifra de palestinos que han muerto en la franja costera ha superado los 11.000. Más de 1.400 personas han muerto en Israel, principalmente en el ataque inicial de Hamás. El eje principal de la gira fue la guerra entre Israel y Hamás en medio de la indignación internacional provocada por la destrucción causada en Gaza y reclamos de un cese de fuego inmediato. Ni Israel ni Estados Unidos están a favor de un cese de fuego porque sostienen que Hamás lo aprovecharía para reagruparse y lanzar nuevos ataques. Blinken aseveró que Estados Unidos ha presentado propuestas adicionales para mejorar la protección de los civiles, pero no entró en detalles. Las autoridades estadounidenses han señalado que Israel debería realizar “pausas humanitarias” más largas en zonas más allá de los dos corredores seguros y ampliar enormemente la cantidad de ayuda que entra Gaza desde Egipto, incrementando el paso de caravanas de camiones. Estados Unidos también está resuelto a lograr la liberación de los rehenes en poder de Hamás, permitir la salida de Gaza de todos los extranjeros que quieran partir, impedir que la violencia se extienda al resto de la región y empezar a planificar la situación de Gaza después del conflicto, dijo Blinken. La gira de Blinken, que comenzó la semana pasada, pasó por Israel, Jordania, Chipre, Irak, Turquía, Japón, Corea del Sur, India y la Cisjordania ocupada.

