Demanda colectiva alega condiciones inseguras en centro de detención de migrantes en Nuevo México

ARCHIVO - El centro de detencin del condado de Torrance, 29 de septiembre 2022, en Estancia, Nuevo Mxico. Una demanda en nombre de cuatro migrantes acusa a las autoridades de inmigracin de Estados Unidos de hacer caso omiso de las denuncias de las condiciones insalubres e inseguras en el centro de detencin de inmigrantes en Nuevo Mxico para que la instalacin permanecera abierta. Una coalicin de defensores de los derechos de los migrantes present la demanda el mircoles 8 de noviembre de 2023 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Albuquerque, Nuevo Mxico. (AP Foto/Andres Leighton, Archivo)

