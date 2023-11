Miles de personas refugiadas en hospitales de la Ciudad de Gaza huyen en medio de ataques

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza – Miles de palestinos que se refugiaban de la guerra entre Israel y Hamás en el principal hospital de la Ciudad de Gaza huyeron el viernes hacia el sur tras registrarse varios ataques en el recinto y sus alrededores durante la noche, sumándose a un creciente éxodo de personas que huyen de los intensos combates urbanos en el norte, incluso cerca de otros hospitales. Las autoridades indicaron que ya hay más de 11.000 muertos en la Franja de Gaza. La búsqueda de seguridad en el asediado territorio se ha vuelto desesperada a medida que Israel intensifica su ofensiva sobre la urbe. El ejército israelí dice que la infraestructura militar de Hamás está instalada en medio de los hospitales y barrios de la Ciudad de Gaza. Israel se comprometió a destruir a Hamás tras su mortífera incursión sorpresa del 7 de octubre a territorio israelí. Más de 100.000 palestinos han huido hacia el sur en los últimos dos días, según Israel, pero siguen sufriendo bombardeos y condiciones terribles. Los ataques registrados durante la noche contra al menos cuatro hospitales del norte de Gaza o en sus inmediaciones han puesto de relieve el peligro que corren decenas de miles de personas que se han agolpado en estas instalaciones, creyendo que estarían a salvo. ENFRENTAMIENTOS ALREDEDOR DE LOS HOSPITALES El viernes temprano, al menos tres ataques en varias horas alcanzaron el patio y el departamento de obstetricia del hospital Shifa, el más grande de Gaza, según Ashraf al Qidra, portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Un video del patio grabó el sonido de los disparos que despertaban a la gente en los refugios improvisados, seguido de gritos pidiendo una ambulancia. En el patio salpicado de sangre, un hombre se retorcía gritando en el suelo, con la pierna aparentemente amputada. Al Qidra atribuyó el ataque a Israel, una declaración que no ha podido verificarse de forma independiente. El ejército israelí señaló que Hamás ha establecido su principal centro de mando dentro y debajo del hospital Shifa, afirmaciones que el grupo militante y el personal del hospital niegan. Durante semanas, decenas de miles de palestinos desplazados —hasta 60.000 esta semana, según el Ministerio de Salud— se han refugiado en el complejo del hospital. Los ataques nocturnos desencadenaron un éxodo masivo de desplazados. Aproximadamente a las 10 de la mañana, un gran número de personas recogieron sus pertenencias y comenzaron a caminar hacia el sur, dijeron a la AP cinco personas que se encontraban entre los que se marcharon. No estaba claro cuántos permanecían en Shifa, pero dichas personas indicaron que la gran mayoría se había marchado. Principalmente se quedaron los que no podían caminar o no sabían adónde ir, dijo Wafaa abu Hajajj, un periodista que llegó al sur después de salir del hospital el viernes. “Los ataques buscaban asustar a la gente y funcionó... llegó a ser demasiado”, comentó Haneen Abu Awda, de 32 años, que había estado en Shifa recibiendo tratamiento por las heridas de un ataque anterior contra su casa. Al mismo tiempo, el hospital Shifa se ha visto desbordado por miles de heridos, a pesar de que funciona con energía y suministros médicos mínimos. En un video publicado el viernes por el Ministerio de Salud de Gaza, se pueden ven cuerpos de niños inertes en camillas por el suelo manchado de sangre del hospital, algunos muertos, otros apenas respirando. Otros pacientes estaban esparcidos por el suelo, sin poder recibir tratamiento por falta de suministros. Se ve a un hombre jadeando. El director del Shifa, Mohammed Abu Selmia, dijo que Israel exigió la evacuación del centro, pero que no había ningún lugar al que pudiera ir un número tan elevado de pacientes. “¿Adónde vamos a evacuarlos?”, dijo en declaraciones a la cadena de televisión Al Jazeera. En total, las autoridades sanitarias de Gaza dijeron que durante la noche hubo ataques cerca de cuatro hospitales, todos ellos repletos de desplazados y pacientes. El ejército israelí declaró que uno de los ataques contra Shifa se debió a un disparo erróneo de los militantes contra sus soldados en las inmediaciones. CIVILES HUYEN AL SUR DE GAZA Decenas de miles de nuevos evacuados del norte, algunos de Shifa, avanzaban por la carretera de Salah al Din —la principal avenida que recorre la Franja de Gaza—, y llegaron el viernes a la ciudad central de Deir al-Balah. Sin combustible para los vehículos, las multitudes caminaron durante horas mientras las explosiones resonaban a poca distancia. Entre ellos había heridos y ancianos. Arribaron hambrientos, exhaustos y con una mezcla de emociones: alivio, rabia y desesperación. El ejército israelí anunció el viernes una periodo ampliado de seis horas para que los civiles escapen del norte de Gaza por Salah al Din, la ruta utilizada desde el pasado fin de semana. También anunció la apertura de una segunda ruta, por la carretera costera, tras un acuerdo anunciado por la Casa Blanca un día antes. ___ Los periodistas de The Associated Press Bassem Mroue y Sarah El Deeb en Beirut, David Rising en Bangkok, Lee Keath en El Cairo, y Julia Frankel y Josef Federman en Jerusalén contribuyeron a este despacho. Debre informó en Jerusalén, y Jeffery en El Cairo.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.