India bate un récord mundial para celebrar el Diwali entre preocupaciones por el aire contaminado

Fuegos artificiales iluminan el cielo mientras se encienden luces a orillas el ro Saryu, la vspera del festival hind de Diwali, en Ayodhya, India, el sbado 11 de noviembre de 2023. La ciudad de Ayodhya, en el estado norteo de Uttar Pradesh, la vspera de Diwali, lo que estableci un rcord Guiness de nmero de lmparas encendidas, segn la oficina de turismo del estado. (AP Foto/Rajesh Kumar Singh)