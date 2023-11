El partido gobernante de México parece haber evitado deserciones antes de los comicios de 2024

ARCHIVO - Clara Brugada, aspirante a encabezar la alcalda del distrito de Iztapalapa, saluda a simpatizantes del partido Morena en el ltimo da de campaa antes de las elecciones de medio periodo presidencial, el 2 de junio de 2021, en Iztapalapa, Ciudad de Mxico. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

