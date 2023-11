El Salvador impone tarifa de 1.130 dólares a viajeros de África e India

ARCHIVO - El maestro jubilado Tom Wingo, de Samaritanos Sin Fronteras, a la derecha, entrega bocadillos y botellas de agua a un grupo de inmigrantes que dicen ser de la India y que acaban de cruzar el muro fronterizo, el martes 29 de agosto de 2023, en Organ Pipe Cactus National, cerca de Lukeville, Arizona. El gobierno de El Salvador ha comenzado a imponer una tarifa de 1.130 dlares a los viajeros de docenas de pases que realizan conexiones a travs del principal aeropuerto del pas, se inform el 13 de noviembre de 2023. Desde finales de octubre de 2023, los ciudadanos de 57 pases, principalmente africanos y de la India, han tenido que pagar la tasa, segn la autoridad de aviacin de El Salvador. (Foto AP/Matt York, Archivo)

