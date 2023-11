Revelan identidades de 5 militares muertos en entrenamiento del Ejército de EEUU

Estas fotos sin fecha, proporcionadas por Asuntos Públicos del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de EE.UU., muestran a las cinco fuerzas de operaciones especiales de aviación del Ejército que murieron cuando su helicóptero se estrelló en el Mediterráneo oriental durante el fin de semana. De arriba a la izquierda a abajo a la derecha están, el Suboficial Jefe 3 Stephen R. Dwyer, de Clarksville, Tennessee, el Sargento Andrew P. Southard, de Apache Junction, Arizona, el Sargento Tanner W. Grone, de Gorham, New Hampshire, el Sargento Cade M. Wolfe, de Mankato, Minnesota, y el Suboficial Jefe 2 Shane M. Barnes, de Sacramento, California. Tenían su sede en Kentucky. (Asuntos Públicos del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de EE. UU. vía AP) (Uncredited)

WASHINGTON – El Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos identificó el lunes a los cinco integrantes de su fuerza de operaciones especiales de aviación que murieron cuando su helicóptero se estrelló en el Mediterráneo oriental el fin de semana, llamándolos un “tesoro nacional” cuya pérdida es profundamente dolorosa. El Comando Europeo del ejército estadounidense indicó que el helicóptero UH-60 se estrelló durante una misión de reabastecimiento de combustible en el aire como parte de un entrenamiento militar. Los cinco miembros del servicio que murieron fueron el suboficial 3 Stephen R. Dwyer, de 38 años, de Clarksville, Tennessee; el suboficial 2 Shane M. Barnes, 34 años, de Sacramento, California; el sargento Tanner W. Grone, 26 años, de Gorham, Nuevo Hampshire; el sargento Andrew P. Southard, 27 años, de Apache Junction, Arizona; y el sargento Cade M. Wolfe, 24 años, de Mankato, Minnesota. Los cinco formaban parte del 160mo Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército con base en Fort Campbell, Kentucky. El comandante del Mando de Operaciones Especiales del Ejército, el teniente general Jonathan Braga, dijo que los soldados caídos “provienen de inusuales familias patrióticas con profundos vínculos de servicio militar que abarcan múltiples generaciones y formaciones”. “Esta es una noticia devastadora que resuena en toda la comunidad de Operaciones Especiales”, dijo Braga el lunes en un comunicado. “Toda pérdida es dura, pero en este caso, el servicio a la Nación es verdaderamente un negocio familiar y es difícil expresar la cantidad de tristeza que todos sentimos en este momento”. Los soldados caídos fueron altamente condecorados, con múltiples despliegues de combate, además de responder a despliegues sin previo aviso, enviados al extranjero para responder rápidamente a diversas necesidades de seguridad nacional. Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en el Mediterráneo oriental y Oriente Medio en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel. Hay dos grupos de ataque con portaaviones operando en la región, los escuadrones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han recibido tripulaciones y aviones de combate adicionales, y se han agregado fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos para ayudar a Israel en sus esfuerzos por rescatar a los rehenes tomados en Gaza.

