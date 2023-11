BID: récord de remesas llegan a Latinoamérica, especialmente desde EEUU

ARCHIVO - Una mujer sale de una tienda que ofrece servicios para enviar remesas a Mxico y Centroamrica en San Diego, el 11 de septiembre de 2020. Las remesas recibidas por los pases de Amrica Latina y el Caribe alcanzarn un rcord de 155.000 millones en 2023, impulsadas principalmente por inmigrantes que envan dinero desde Estados Unidos, segn proyecciones publicadas el 16 de noviembre de 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

(Gregory Bull, Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)