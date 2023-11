Chile: comienza la campaña televisiva sobre el plebiscito constitucional

November 17, 2023, 11:25 AM

Published: November 17, 2023, 11:25 AM Updated: November 17, 2023, 12:04 PM

SANTIAGO – La oposición derechista y el oficialismo izquierdista iniciaron el viernes la campaña electoral televisiva con miras al plebiscito en el que los chilenos decidirán si se cambia o no la Constitución. El oficialismo rechaza el texto que se votará el 17 de diciembre porque, afirma, quita derechos; mientras la oposición asegura que contiene herramientas para terminar con la incertidumbre institucional y política. En la campaña participan una veintena de partidos políticos que buscarán atraer a sectores que aún no tienen decidido su voto. Según una encuesta de Criteria de noviembre, los indecisos bordearían el 30%, porcentaje que incluye a quienes a un mes del plebiscito aún no conocen el texto. Mauricio Walker, un taxista de 60 años, dijo a The Associated Press que “no he visto el texto para nada” y que verá la campaña televisiva porque “algo tiene que servir” para informarse. Lo mismo le pasa a Teresa Frías, una auxiliar de enfermería de 51 años que verá la campaña “para hacerme una idea”. Por sorteo la propaganda partió con las propuestas de quienes rechazan el texto y por la noche seguirá con los partidarios de los que lo aprueban. La franja televisiva gratuita de 30 minutos diarios se prolongará hasta el 14 de diciembre y se divide en dos bloques de 15 minutos: el primero se transmite pasado el mediodía y el otro antes del inicio de los noticiarios de la noche. Se verá en todos los canales de televisión abierta del país. Con el inicio de la propaganda televisiva, el gobierno del presidente Gabriel Boric inició la distribución de ejemplares del texto en un quiosco instalado en una plaza frente a la sede de gobierno. En el lugar la ministra vocera Camila Vallejo entregó ejemplares a los transeúntes, como parte de la campaña “Chile vota informado”. La misma actividad se repetía en ciudades del interior. “Está bien que lo repartan gratuitamente y que la gente no tenga que comprarlo” para que se informe “de los artículos que podrían afectar su vida diaria", dijo Javiera Vergara, de 19 años, tras recibir un ejemplar. El texto también puede ser visto en múltiples sitios de internet. Coincidentes sondeos señalan que ganaría la opción “En contra”. La última encuesta de la consultora semanal Cadem indicó que el rechazo se mantiene en un 50%, mientras el voto a favor de la nueva carta magna bajó tres puntos porcentuales a un 32%. Si gana el rechazo seguirá vigente la actual Constitución legada hace 42 años por la dictadura militar (1973-1990) y si triunfa el “A favor” se instalará una nueva redactada por un grupo de electores de mayoría opositora. El plebiscito es el segundo en el que participa el electorado en poco más de un año. En el primero, en septiembre de 2022, un 62% rechazó un texto elaborado por una convención de mayoría izquierdista. Boric afirmó que el plebiscito del 17 de diciembre pondrá fin al actual proceso constitucional, abierto hace cuatro años. “Hemos tenido dos oportunidades como sociedad e independientemente” del resultado de diciembre, para nuestro gobierno “va a ser el veredicto definitivo”, dijo el mandatario la víspera desde San Francisco, Estados Unidos, donde asiste a la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica, APEC.

