Policía: Balacera en hospital de Nueva Hampshire deja varias víctimas; el sospechoso ha muerto

CONCORD, Nueva Hampshire – Una balacera en un hospital psiquiátrico de Nueva Hampshire el viernes concluyó con “muchas víctimas” y la muerte del agresor, informaron autoridades. “Aunque la escena (de la balacera) sigue activa mientras se evacúan las instalaciones, el sospechoso está muerto. El estado se movilizó de inmediato, y los equipos de emergencia y la policía se encuentran en el lugar”, dijo el gobernador Chris Sununu en un comunicado. “Proporcionaremos la mayor cantidad de detalles posibles a medida que esta situación se desarrolla”. La policía estatal indicó que había “muchas víctimas” en un alerta difundido en redes sociales el viernes por la tarde, pero no proporcionó una cifra y no dijo si alguna de ellas había muerto. El hospital Nueva Hampshire, que tiene aproximadamente 185 camas, es el único hospital psiquiátrico para adultos operado por este estado. Se ubica en la capital Concord, en un amplio terreno de más de 40 hectáreas (100 acres). En una conferencia de prensa por la tarde, la policía indicó que la balacera ocurrió en el vestíbulo delantero de la institución y que todos los pacientes están a salvo. El tiroteo fue el acto de violencia más reciente en un hospital de Estados Unidos.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.