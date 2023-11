El candidato presidencial argentino Javier Milei va a la ópera y se encuentra con burlas y vítores

El candidato presidencial Javier Milei sale del Teatro Coln con su novia, Ftima Florez, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 17 de noviembre de 2023. Milei se enfrentar al ministro de Economa, Sergio Massa, en una segunda vuelta el 19 de noviembre. (Foto AP/Ramiro Souto)

(Ramiro Souto, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)