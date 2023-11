Argentina vota en un balotaje presidencial que podría marcar una nueva era política

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Esta imagen combinada muestra a la izquierda a Javier Milei, el candidato de la coalicin Libertad Avanza, en Crdoba, Argentina, el 16 de noviembre de 2023; y a la derecha, al ministro de Economa Sergio Massa, de la peronista Unin por la Patria, en Brasilia, Brasil, el 28 de agosto de 2023. Los argentinos acuden el domingo 19 de noviembre de 2023 a un balotaje que segn los sondeos previos muestran prcticamente un empate entre ambos aspirantes. (AP Foto/Archivo)