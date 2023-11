Dos muertos y cortes de luz por tormentas en Bulgaria

November 19, 2023, 9:06 AM

November 19, 2023, 6:09 AM

Published: November 19, 2023, 6:09 AM Updated: November 19, 2023, 9:06 AM

Escenas de la tormenta en Dobrich, Bulgaria, el 19 de noviembre de 2023. (Bulgarian News Agency via AP) (Uncredited, Valentina Petrova)

SOFÍA – Vientos con fuerza de galerna, aguaceros y nevadas golpearon partes de Bulgaria el domingo, dejaron dos muertos y causaron graves daños y cortes de luz en ciudades y pueblos, según dijeron las autoridades el domingo. Residentes en el este de Bulgaria, los más afectados por la tormenta, dijeron que nunca habían experimentado un tiempo semejante. Se declaró el estado de emergencia en la ciudad de Varna, en el Mar Negro, donde según las autoridades el tiempo extremo planteaba peligros graves para la población. La ciudad portuaria registró vendavales y lluvias torrenciales mezcladas con nieve. La alcaldía informó de problemas en el suministro de luz en todos los vecindarios de Varna, además de calles cortadas por árboles y ramas caídas que dejaron vehículos blindados. El gobierno municipal pidió a los ciudadanos que se quedaran en casa y no utilizaran sus autos salvo en caso de urgencia. El aeropuerto internacional de Varna estaba abierto, aunque había algunos vuelos cancelados y demorados, según representantes del aeropuerto. La policía dijo el sábado que un hombre había muerto cuando su camioneta chocó con un árbol caído en un importante bulevar de la capital, Sofía. Una mujer murió en el acto en Varna tras sufrir el impacto de una rama de árbol caída. Los meteorólogos búlgaros emitieron avisos por tiempo peligroso para la mayor pate del este de Bulgaria el domingo, con ráfagas de hasta 125 kilómetros (78 millas) por hora. Se esperaba que las intensas lluvias se convirtieran en nieve dado el descenso de las temperaturas.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.