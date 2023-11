Presidentes de Venezuela y Colombia se reúnen en Caracas; abordan diálogos de paz

El presidente colombiano Gustavo Petro, centro, estrecha su mano con el presidente venezolano Nicols Maduro en el Palacio Presidencial Miraflores en Caracas, Venezuela, el sbado 18 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

(Ariana Cubillos, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)