Gran Bretaña desarrollará cosechas capaces de adaptarse al cambio climático

November 20, 2023, 11:03 AM

El primer ministro britnico Rishi Sunak en la conferencia sobre seguridad alimenticia en Londres el 20 de noviembre de 2023. . (Dan Kitwood/PA via AP) (Dan Kitwood)

LONDON – Reino Unido está lanzando una nueva iniciativa científica para desarrollar arroz resistente a inundaciones, trigo resistente a plagas y otras cosechas capaces de adaptarse al cambio climático, anunció el lunes el primer ministro británico Rishi Sunak. Sunak participó junto a ministros, diplomáticos y filántropos de unos 20 países en una conferencia llamada Cumbre Global sobre Seguridad Alimenticia en Londres, donde exhortó a los líderes mundiales a usar la inteligencia artificial y otras tecnologías de punta para acabar con la desnutrición a nivel mundial. Sunak dijo a los delegados que urge “un cambio fundamental” para lidiar con la crisis de seguridad alimenticia, empeorada por el cambio climático. Se enfocó en el rol de la ciencia y anunció que el Reino Unido creará un “centro científico virtual” que vincule a expertos internacionales que trabajen en cosechas más resistentes. Tal centro será parte de una asociación mundial de investigaciones conocida como CGIAR. “El cambio climático, los conflictos y el crecimiento poblacional conllevan mayores desafíos para el suministro alimenticio”, manifestó Sunak, “por lo tanto necesitamos un cambio fundamental en la manera en que encaramos la seguridad alimenticia, con un enfoque a largo plazo a fin de detener las crisis antes de que ocurran. Y necesitamos usar el poder pleno de la ciencia y la tecnología para garantizar que los alimentos sean resistentes a conflictos, sequías e inundaciones”. El evento fue copatrocinado por Somalia, los Emiratos Árabes Unidos, la Fundación de Inversiones Infantiles y la Fundación Bill & Melinda Gates. La conferencia coincidió con la publicación de una estrategia británica “revitalizada” para poner fin a la pobreza extrema y encarar el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. El documento fija las metas del Reino Unido en cuanto a asistencia extranjera hasta 2030, y confirma que Gran Bretaña no restablecerá la ayuda para el desarrollo al 0,7% del producto interno bruto —luego que fue cortada al 0,5% durante la pandemia del coronavirus— “hasta que lo permita la situación fiscal”. En lugar de ello, el Reino Unido invertirá para ayudar a los países a fortalecer sus defensas contra los desastres naturales, recaudando más dinero del sector privado para el desarrollo y fomentando relaciones “de respeto mutuo” con las naciones en desarrollo, se lee en el documento.

