Un muerto y 11 desaparecidos tras el naufragio de un barco turco durante tormentas en el Mar Negro

Un auto se ve abandonado en la carretera cerca de la localidad de Dobrich, Bulgaria, el domingo 19 de noviembre de 2023. (Bulgarian News Agency via AP) (Uncredited, Valentina Petrova)

ANKARA – ANKARA, TurquíRescatistas turcos recuperaron el lunes el cuerpo de un tripulante de un carguero hundido cerca de la costa turca del Mar Negro en medio de fuertes tormentas, según las autoridades. Había otros 11 marinos desaparecidos. El barco de bandera turca Kafkametler se hundió el domingo tras chocar con un rompeolas ante el puerto de Eregli, unos 200 kilómetros (124 millas) al este de Estambul. El barco, que se dirigía al puerto occidental turco de Izmir, chocó contra el rompeolas varias veces antes de hundirse, indicó el ministro de Infraestructura y Transporte, Abdulkadir Uraloglu. El mal tiempo demoró la operación de rescate durante varias horas. Cuando mejoraron las condiciones, los rescatistas encontraron el cuerpo del cocinero del barco, dijo Uraloglu. Las tormentas fuertes que golpearon el noroeste de Turquía provocaron complicaciones y daños generalizados el domingo, lo que incluyó la destrucción de otro carguero y la evacuación de una cárcel. El Pallada, con bandera de Camerún "se rompió en dos" debido a las duras condiciones meteorológicas" tras quedar varado en medio de olas de 5 metros (16 pies) cerca de Eregli, según el Directorio Marítimo General. Los 13 tripulantes fueron rescatados. El ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, dijo que los internos de la prisión de Eregli habían sido trasladados a centros cercanos debido a la subida del agua. En otras zonas de Turquía, cuatro personas murieron tras verse arrastradas por las inundaciones provocadas por la lluvia torrencial en las provincias surorientales de Diyarbakir y Batman, según las autoridades. Entre las víctimas había una mujer y sus dos hijos. Había un tercer menor desaparecido. Unas 50 personas resultaron heridas en las inundaciones. En la vecina Bulgaria, vientos con fuerza de galerna, aguaceros y nieve se cobraron la vida de dos personas el domingo y provocaron cortes de luz. Las autoridades declararon el estado de emergencia en la ciudad de Varna, en el Mar Negro.

