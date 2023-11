Argentina: Fernández recibe al presidente electo Milei para iniciar el periodo de transición

En esta fotografa publicada por la Presidencia de Argentina, el presidente electo Javier Milei, a la derecha, y el presidente de Argentina, Alberto Fernndez, posan durante una reunin en la residencia de gobierno, en Buenos Aires, Argentina, el martes 21 de noviembre de 2023. (Mara Eugenia Cerutti/Presidencia Argentina va AP) (Maria Eugenia Cerutti)

BUENOS AIRES – El mandatario argentino Alberto Fernández se reunió el martes con el presidente electo Javier Milei para iniciar la transición hacia el inicio de la próxima gestión presidencial el 10 de diciembre. Fernández, un peronista que llegó al poder en 2019, recibió al economista de ultraderecha en la residencia presidencial situada en la localidad de Olivos, en las afueras de Buenos Aires. La presidencia de Argentina difundió una fotografía de ambos sentados con rostro adusto ante una pequeña mesa con sendas copas de agua en un porche exterior. Milei, líder de La Libertad Avanza, resultó elegido presidente para un periodo de cuatro años en el balotaje del domingo con el 55,69% de los votos, más de 11 puntos porcentuales sobre el oficialista Sergio Massa, a su vez ministro de Economía. El triunfo del libertario, quien capitalizó el descontento de la sociedad con el deterioro económico y social, representa un drástico giro político del país hacia la derecha más radicalizada luego de veinte años en los que gobernó mayoritariamente el kirchnerismo, la variante centroizquierdista del peronismo. Milei partió desde el hotel de Buenos Aires donde se encuentra alojado desde hace días hacia la residencia presidencial sin formular declaraciones a la prensa y en el camino se bajó del automóvil que lo transportaba para dar la mano a unos niños que lo saludaron desde un autobús escolar. El libertario tiene por delante los desafíos de atajar una inflación de más de 142% anual y reducir la pobreza que afecta al 40,1% de la población. El economista dijo la víspera que hasta su asunción dentro de 19 días el presidente y el ministro de Economía “son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos”.

