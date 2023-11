Inter Miami y Messi tendrán que lidiar con un cargado calendario en 2024

Published: November 21, 2023, 7:37 AM

FORT LAUDERDALE, Fla. – El Inter Miami está armando su calendario de pretemporada, uno que seguramente incluirá entre cuatro y seis duelos al inicio del próximo año. La temporada de la MLS es de 34 partidos. También tendrán que disputar la Leagues Cup, la U.S. Open Cup y la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ah y están las fechas de las selecciones para varios de sus jugadores. Todo suma y Lionel Messi —ocho veces ganador del Balón de Oro y que cumple 37 años el próximo verano— y muchos de sus compañeros del Inter Miami tendrán que disputar un gran número de partidos en 2024. Que Messi y sus compañeros estén disponibles la mayor parte del tiempo es parte de lo que el equipo tendrá que descifrar con la planificación para el próximo año, dijo el lunes el director deportivo Chris Henderson. “Creo que el reto para nuestro personal de rendimiento es qué podemos hacer como equipo para apoyar a los jugadores y asegurarnos que puedan darnos tantos minutos como puedan”, indicó Henderson. “Pero habrá momentos en los que tendremos que balancear el calendario”. Las lesiones fueron un problema para el Inter al final de la temporada anterior y Messi — quien tras llegar procedente del Paris Saint-Germain tuvo un calendario muy ocupado con la Leagues Cup, el U.S. Open Cup y los encuentros de liga — acabó sufriendo una dolencia en la pierna derecha. Tras un encuentro con Argentina en octubre, Messi le dijo a los reporteros que “el mes de julio fue muy duro para nosotros, jugamos cada tres días”. “No somos máquinas. No somos robots”, declaró en septiembre Sergio Busquets, otro de las estrellas que se unieron al Inter Miami a media temporada. “Nos gustaría jugar todos los partidos, todos los minutos y no tener cansancio, pero es una cosa que no podemos controlar”. Henderson señaló que el equipo buscará sacar provecho de la profundidad de su plantilla cuando el calendario se complique. Es además un buen problema para los equipos a futuro. Disputar la Liga de Campeones de la CONCACAF será significativo para el club en 2024 tras ganar el título de la Leagues Cup, el primer trofeo de su corta historia. “Creo que hay muchas discusiones en la liga de cómo aliviar algunas de esta ventanas internacionales y el calendario saturado”, comentó Henderson. “Pero creo que con la cantidad de torneos que los equipos tendrán, además de sus obligaciones internacionales, será difícil encontrar una solución. No hay suficientes días para arreglarlo”.

