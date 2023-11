Un hombre hiere a cuatro personas en un Walmart de Ohio antes de suicidarse, según la policía

Published: November 21, 2023, 7:59 AM

BEVERCREEK, Ohio – Un hombre armado abrió fuego la noche del lunes en un Walmart de Ohio e hirió a cuatro personas antes de suicidarse, según la policía. El ataque se reportó alrededor de las 20:30 en el Walmart de Beavercreek, un poblado de unos 50.000 habitantes de la zona metropolitana de Dayton. “Ahora mismo se desconoce el estado de las víctimas”, pero todas fueron trasladadas a hospitales para ser atendidas, según dijo el capitán de policía Scott Molnar en una conferencia de prensa. El agresor murió tras aparentemente dispararse a sí mismo, añadió la policía. En un primer momento no se publicaron su nombre, si había una motivación para el ataque ni otros detalles. La policía había dicho antes en redes sociales que la tienda se había despejado y asegurado y no había una “amenaza activa”. “Estamos desconsolados por lo que ha ocurrido en nuestra tienda de Beavercreek, Ohio. Esta sigue siendo una situación en curso, y estamos colaborando estrechamente con los investigadores en el lugar, dijo Walmart en un comunicado.

