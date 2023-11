Wall Street alcanza su mejor nivel en más de tres meses

(AP Photo/Mary Altaffer, File) (Mary Altaffer, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)

NUEVA YORK – Los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York volvieron a subir el lunes en la que será una semana corta debido al Día de Acción de Gracias, ubicándose en su mejor nivel en más de tres meses. El S&P 500 ganó 33,36 puntos, o 0,7%, para quedar en 4.547,38 tras su tercera semana consecutiva de ganancias. El promedio industrial Dow Jones sumó 203,76 unidades, o 0,6%, con lo que concluyó en 33.151,04, y el Nasdaq compuesto subió 159,05 enteros, o 1,1%, finalizando en 14.284,53 puntos. Microsoft fue la que más impulsó al mercado. Subió 2,1% después de anunciar que contratará a Sam Altman para una nueva empresa tras su repentino despido como director general de OpenAI, el creador de ChatGPT. Microsoft indicó que también continuará su asociación con OpenAI, en un momento en que el fervor en torno a la tecnología de inteligencia artificial y las enormes ganancias que se prevé genere siguen predominando en Wall Street. El mercado bursátil está cada vez más convencido de que la inflación se está enfriando lo suficiente como para que la Reserva Federal concluya finalmente sus alzas de las tasas de interés, las cuales sube para combatir el incremento en los precios, pero ello presiona al mercado. Además, crecen las expectativas de los operadores en torno a cuándo podría realmente la Fed empezar a recortar las tasas. A pesar de que los funcionarios del banco central dicen que pueden mantener las tasas altas por un tiempo para garantizar que la inflación sea derrotada definitivamente, los corredores creen que el primer recorte podría ocurrir en el verano o tal vez incluso en marzo próximo. Los recortes a las tasas tienden a actuar como esteroides para los mercados y ofrecen oxígeno a todo el sistema financiero. Debido al feriado de Acción de Gracias, el gobierno federal dará a conocer su actualización semanal sobre las solicitudes de desempleo el miércoles en lugar del jueves como acostumbra. Aparte de eso, la publicación de las actas de la última reunión de políticas monetarias de la Reserva Federal el martes y los informes preliminares sobre la actividad empresarial estadounidense del viernes se encuentran entre los aspectos más destacados. Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó de 4,44% a 4,42%. Los precios del crudo subieron, con lo que se recuperaron un poco de sus agudas caídas en los últimos dos meses. El barril de petróleo estadounidense para entrega en diciembre ganó 1,71 dólares, ubicándose en 77,60 dólares, aunque sigue muy por debajo de los 93 dólares en que se cotizaba a fines de septiembre. El crudo Brent, de referencia internacional, se incrementó 1,71 dólares y cerró en 82,32 dólares el barril. ______ Zimo Zhong contribuyó a este despacho.

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.