Cruce de versiones en Colombia entre expresidente Álvaro Uribe y exjefe paramilitar por masacre

ARCHIVO - El expresidente lvaro Uribe en una conferencia de prensa en la sede del partido Centro Democrtico tras un encuentro con el presidente electo Gustavo Petro en Bogot, Colombia, el mircoles 29 de junio de 2022. Uribe desminti el 21 de noviembre unas declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia por la Paz en las que asegur que autoridades militares estaban implicadas en una masacre en 1997 al norte de Colombia. (AP Foto/Lina Gasca, Archivo)

(Lina Gasca, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)