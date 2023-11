Perú perdió más de la mitad de su superficie glaciar en poco más de medio siglo

ARCHIVO - Turistas caminan frente al glaciar Tuco en el Parque Nacional de Huascarn durante un tour llamado "Ruta por el cambio climtico" en Huaraz, Per, el 12 de agosto de 2016. El pas sudamericano ha perdido ms de la mitad de la superficie de sus glaciares en las ltimas seis dcadas y 175 glaciares se extinguieron entre 2016 y 2020 como consecuencia del cambio climtico, segn anunciaron el mircoles 22 de noviembre de 2023 cientficos de la agencia estatal de Per que estudia los glaciares. (AP Foto/Martn Meja, Archivo)

