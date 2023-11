Petro cambia al alto comisionado que lidera diálogos con grupos armados en Colombia

ARCHIVO - Jos Otty Patio, jefe negociador del gobierno colombiano, en una conferencia de prensa conjunta con Pablo Beltrn, comandante y jefe negociador de la guerrilla Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN), como parte de los dilogos de paz entre ambas partes, en Bogot, Colombia, el martes 10 de octubre de 2023. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunci el mircoles 22 de noviembre de 2023 que Patio ser el nuevo titular de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

