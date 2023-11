Reporte: Para salvar el clima, sector de petróleo y gas deben reducir operaciones drásticamente

En la imagen, vista de la refinera de petrleo Capuava, propiedad de Petrobras, en Maui, a las afueras de Sao Paulo, Brasil, el 6 de noviembre de 2023. El sector del petrleo y el gas, uno de los principales emisores de los gases que calientan el planeta, necesitar una revisin rpida y sustancial para evitar fenmenos meteorolgicos an ms extremos alimentados por el cambio climtico causado por el hombre, segn un reporte. (AP Foto/Andre Penner)

(Andre Penner, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)