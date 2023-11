Representante de DDHH de la UE de visita en Cuba dice que espera un diálogo honesto

Eamon Gilmore, representante especial de la UE para los Derechos Humanos, a la izquierda, y Rodolfo Bentez, director de asuntos multilaterales y derecho internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores cubano, posan para una fotografa dndose la mano durante el IV Dilogo Poltico sobre Derechos Humanos entre Cuba y la Unin Europea en La Habana, Cuba, el viernes 24 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ismael Francisco)

